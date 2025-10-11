Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Сегодня в АБЛ состоится очередной матч II тура

    Командные
    • 11 октября, 2025
    • 09:43
    Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге (АБЛ) состоится очередной матч II тура.

    Как сообщает Report, последний чемпион "Сабах" встретится с NTD на Национальной гимнастической арене в 19:00.

    В предыдущих матчах тура "Нефтчи" обыграл "Шеки" (92:68), "Орду" победил "Губу" (96:68), а "Абшерон Лайонс" - "Гянджу" (96:94).

    Тур завершится 12 октября.

