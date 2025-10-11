Сегодня в АБЛ состоится очередной матч II тура
Командные
- 11 октября, 2025
- 09:43
Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге (АБЛ) состоится очередной матч II тура.
Как сообщает Report, последний чемпион "Сабах" встретится с NTD на Национальной гимнастической арене в 19:00.
В предыдущих матчах тура "Нефтчи" обыграл "Шеки" (92:68), "Орду" победил "Губу" (96:68), а "Абшерон Лайонс" - "Гянджу" (96:94).
Тур завершится 12 октября.
