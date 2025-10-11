Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün II turun daha bir oyunu keçiriləcək
Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün II turun daha bir oyunu keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, son çempion "Sabah" NTD ilə üz-üzə gələcək.
Milli Gimnastika Arenasındakı matç saat 19:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Neftçi" "Şəki"yə (92:68), "Ordu" "Quba"ya (96:68), "Abşeron Lions" isə "Gəncə"yə (96:94) qalib gəlib. Tura oktyabrın 12-də yekun vurulacaq.
