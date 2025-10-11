İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün II turun daha bir oyunu keçiriləcək

    Komanda
    • 11 oktyabr, 2025
    • 09:23
    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün II turun daha bir oyunu keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, son çempion "Sabah" NTD ilə üz-üzə gələcək.

    Milli Gimnastika Arenasındakı matç saat 19:00-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Neftçi" "Şəki"yə (92:68), "Ordu" "Quba"ya (96:68), "Abşeron Lions" isə "Gəncə"yə (96:94) qalib gəlib. Tura oktyabrın 12-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Azərbaycan Basketbol Federasiyası "sabah" basketbol klubu Milli Gimnastika Arenası

