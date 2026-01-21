Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь Всемирный экономический форум (WEF) - 2026
    Командные
    Сегодня стартует Х тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин.

    Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча, которые состоятся в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    В 16:00 "Орду" встретится с "Гянджляр", а в 18:00 "Муров Аз Терминал" сыграет с "Хиласедиджи".

    Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura start verilir

