Сегодня стартует Х тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин.

Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча, которые состоятся в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В 16:00 "Орду" встретится с "Гянджляр", а в 18:00 "Муров Аз Терминал" сыграет с "Хиласедиджи".