Сегодня стартует Х тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу
Командные
- 21 января, 2026
- 09:36
Сегодня стартует Х тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин.
Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча, которые состоятся в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В 16:00 "Орду" встретится с "Гянджляр", а в 18:00 "Муров Аз Терминал" сыграет с "Хиласедиджи".
