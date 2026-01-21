Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura start verilir
- 21 yanvar, 2026
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.
Hər iki görüş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında baş tutacaq.
Saat 16:00-da "Ordu" "Gənclər"lə, 18:00-da isə "Murov Az Terminal" "Xilasedici" ilə münasibətləri aydınlaşdıracaq.
