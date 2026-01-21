İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura start verilir

    • 21 yanvar, 2026
    • 09:17
    Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura start verilir

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.

    Hər iki görüş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında baş tutacaq.

    Saat 16:00-da "Ordu" "Gənclər"lə, 18:00-da isə "Murov Az Terminal" "Xilasedici" ilə münasibətləri aydınlaşdıracaq.

    Сегодня стартует Х тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу

