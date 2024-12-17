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Сегодня стартует 7-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги

Сегодня стартует 7-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги Сегодня стартует 7-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
Командные
17 декабря 2024 г. 09:40
Сегодня стартует 7-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги

Сегодня стартует 7-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает Report, сначала в 16:00 НДТ встретится с "Нахчываном", а в 20:00 состоится матч между "Сабахом" и "Нефтчи".

Обе игры группы А пройдут в спорткомплексе "Сархадчи".

"Сабах" занимает первое место в группе, имея в активе 12 очков, "Нахчыван" - второе (11 очков), НДТ - пятое (7 очков), а "Нефтчи" - последнее, шестое (6 очков).

В группе B также состоится одна игра. В 15:00 в Сумгайытском олимпийском спортивном центре "Лянкяран" будет гостем "Сумгайыта" .

"Лянкяран" занимает пятое место, имея в активе 8 очков, "Сумгайыт" идет последним в группе (7 очков).

Остальные матчи тура пройдут 18 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura bu gün start veriləcək

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