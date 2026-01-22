Сегодня пройдут матчи X тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу.

Как сообщает Report, в матче среди мужских команд "Нефтчи" сыграет с "Азеррейлом".

Встреча начнется в 17:00 в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В женском противостоянии тур стартует в 16:00 матчем "Азеррейл" - "Гянджа". Вторая игра дня состоится в 18:00 между командами "Абшерон" и DH Volley.

Оба матча пройдут в спортивном зале Федерации волейбола Азербайджана.