- 22 января, 2026
- 10:33
Сегодня пройдут матчи X тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу.
Как сообщает Report, в матче среди мужских команд "Нефтчи" сыграет с "Азеррейлом".
Встреча начнется в 17:00 в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В женском противостоянии тур стартует в 16:00 матчем "Азеррейл" - "Гянджа". Вторая игра дня состоится в 18:00 между командами "Абшерон" и DH Volley.
Оба матча пройдут в спортивном зале Федерации волейбола Азербайджана.
