    Komanda
    • 22 yanvar, 2026
    • 10:02
    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun matçları baş tutacaq

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun matçları baş tutacaq.

    "Report" xəbər verir ki, kişilərin yarışında "Neftçi" "Azərreyl"lə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma saat 17:00-da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında start götürəcək.

    Qadınların mübarizəsində isə tura saat 16:00-da "Azərreyl" - "Gəncə" matçı ilə start veriləcək. Günün ikinci görüşü saat 18:00-da "Abşeron" və "DH Volley" arasında baş tutacaq.

    Hər iki oyun Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında keçiriləcək.

