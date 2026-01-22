Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun matçları baş tutacaq
Komanda
- 22 yanvar, 2026
- 10:02
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun matçları baş tutacaq.
"Report" xəbər verir ki, kişilərin yarışında "Neftçi" "Azərreyl"lə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma saat 17:00-da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında start götürəcək.
Qadınların mübarizəsində isə tura saat 16:00-da "Azərreyl" - "Gəncə" matçı ilə start veriləcək. Günün ikinci görüşü saat 18:00-da "Abşeron" və "DH Volley" arasında baş tutacaq.
Hər iki oyun Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında keçiriləcək.
