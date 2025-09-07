Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Сборная Азербайджана вышла в полуфинал Кубка Европы

    Командные
    • 07 сентября, 2025
    • 15:06
    Сборная Азербайджана вышла в полуфинал Кубка Европы

    Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 вышла в полуфинал Кубка Европы, проходящего в столице Дании Копенгагене.

    Как сообщает Report, азербайджанские баскетболистки в четвертьфинале встретились с соперницами из Польши.

    Матч завершился победой сборной Азербайджана со счетом 16:13.

    Отметим, что ранее на групповом этапе азербайджанский коллектив обыграла команды Франции (21:16) и Украины (21:14).

