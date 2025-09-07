Сборная Азербайджана вышла в полуфинал Кубка Европы

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 вышла в полуфинал Кубка Европы, проходящего в столице Дании Копенгагене.

Как сообщает Report, азербайджанские баскетболистки в четвертьфинале встретились с соперницами из Польши.

Матч завершился победой сборной Азербайджана со счетом 16:13.

Отметим, что ранее на групповом этапе азербайджанский коллектив обыграла команды Франции (21:16) и Украины (21:14).