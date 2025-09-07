Azərbaycan millisi Avropa Kubokunda yarımfinala yüksəlib
Komanda
- 07 sentyabr, 2025
- 15:00
Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə keçirilən Avropa Kubokunda yarımfinala vəsiqə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, yığma 1/4 final mərhələsində Polşa seçməsi ilə üz-üzə gəlib.
Komanda rəqibini 16:13 hesabı ilə məğlub edib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi daha əvvəl qrup mərhələsində Fransa (21:16) və Ukraynanı (21:14) üstələyib.
