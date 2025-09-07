İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Azərbaycan millisi Avropa Kubokunda yarımfinala yüksəlib

    Komanda
    • 07 sentyabr, 2025
    • 15:00
    Azərbaycan millisi Avropa Kubokunda yarımfinala yüksəlib

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə keçirilən Avropa Kubokunda yarımfinala vəsiqə qazanıb. 

    "Report"un məlumatına görə, yığma 1/4 final mərhələsində Polşa seçməsi ilə üz-üzə gəlib. 

    Komanda rəqibini 16:13 hesabı ilə məğlub edib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi daha əvvəl qrup mərhələsində Fransa (21:16) və Ukraynanı (21:14) üstələyib.

    Сборная Азербайджана вышла в полуфинал Кубка Европы

    Son xəbərlər

    15:00

    Azərbaycan millisi Avropa Kubokunda yarımfinala yüksəlib

    Komanda
    14:44

    "Beşiktaş" "Liverpul"un futbolçusunu heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    14:31

    Türkiyənin qərbində güclü zəlzələ baş verib

    Region
    14:10

    Tailand kralı ölkəyə yeni baş nazir təyin edib

    Digər ölkələr
    14:05

    Rəsmi İrəvan Ermənistan və Türkiyə xüsusi nümayəndələrinin görüşünü təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Region
    14:00
    Foto

    Rusiyanın PUA hücumundan sonra Kiyev - FOTOREPORTAJ

    Digər ölkələr
    13:52

    Sorğu: Fransızların əksəriyyəti hökumətə qarşı etiraz aksiyalarını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    13:38
    Foto

    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında velosiped yarışı keçirilib

    Fərdi
    13:24

    Yaponiyanın baş naziri istefa verəcəyini təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti