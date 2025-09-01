Сборная Азербайджана в Грузии продолжит подготовку к III Играм стран СНГ
Командные
- 01 сентября, 2025
- 14:31
14:12
Сборная Азербайджана по волейболу среди юношей в возрасте до 17 лет в Грузии продолжит подготовку к III Играм стран СНГ.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации волейбола.
С этой целью команда отправилась в Тбилиси. В рамках учебно-тренировочного сбора, который продлится до 10 сентября, команда также проведет несколько контрольных матчей с юношеской сборной Грузии.
Главный тренер азербайджанской сборной Джахангир Сейед Аббаси отправился на сборы вместе с 15 спортсменами.
Последние новости
14:49
Принятые в рамках бывшего армяно-азербайджанского конфликта решения ОБСЕ признаны недействительнымиДругие
14:49
ЕК: Самолет Фон дер Ляйен подвергся атаке с использованием GPS-помехДругие страны
14:43
Фото
Лейла Алиева ознакомилась с Центром социальной реабилитации для детей "Возьми меня за руку"Социальная защита
14:40
Совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процессаВнешняя политика
14:38
Оверчук: Армения должна взвесить все факторы перед принятием решения о выборе между ЕАЭС и ЕСВ регионе
14:31
Сборная Азербайджана в Грузии продолжит подготовку к III Играм стран СНГКомандные
14:28
В Финляндии начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной ЕвропеДругие страны
14:21
Украина созвала внеочередное заседание с Советом НАТО из-за атак РФДругие страны
14:14