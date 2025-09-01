Сборная Азербайджана в Грузии продолжит подготовку к III Играм стран СНГ

    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    • 01 сентября, 2025
    • 14:31
    14:12

    Сборная Азербайджана по волейболу среди юношей в возрасте до 17 лет в Грузии продолжит подготовку к III Играм стран СНГ.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации волейбола.

    С этой целью команда отправилась в Тбилиси. В рамках учебно-тренировочного сбора, который продлится до 10 сентября, команда также проведет несколько контрольных матчей с юношеской сборной Грузии.

    Главный тренер азербайджанской сборной Джахангир Сейед Аббаси отправился на сборы вместе с 15 спортсменами.

    Азербайджан   волейбол   сборная Азербайджана   III Игры стран СНГ  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan millisi III MDB Oyunlarına hazırlığı Gürcüstanda davam etdirəcək

