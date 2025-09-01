Сборная Азербайджана в Грузии продолжит подготовку к III Играм стран СНГ

14:12

Сборная Азербайджана по волейболу среди юношей в возрасте до 17 лет в Грузии продолжит подготовку к III Играм стран СНГ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации волейбола.

С этой целью команда отправилась в Тбилиси. В рамках учебно-тренировочного сбора, который продлится до 10 сентября, команда также проведет несколько контрольных матчей с юношеской сборной Грузии.

Главный тренер азербайджанской сборной Джахангир Сейед Аббаси отправился на сборы вместе с 15 спортсменами.