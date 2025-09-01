Azərbaycan millisi III MDB Oyunlarına hazırlığı Gürcüstanda davam etdirəcək
Komanda
- 01 sentyabr, 2025
- 14:12
Azərbaycanın 17 yaşadək oğlan voleybolçulardan ibarət millisi III MDB Oyunlarına hazırlığı Gürcüstanda davam etdirəcək.
Bu barədə "Report"a Voleybol Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Komanda bu məqsədlə Tbilisi şəhərinə yola düşüb. Sentyabrın 10-dək davam edəcək təlim-məşq toplanışı çərçivəsində yığma Gürcüstanın yeniyetmələrdən ibarət millisi ilə bir neçə yoxlama oyunu da keçirəcək.
Yeniyetmə oğlanlardan ibarət millinin baş məşqçisi Cahangir Seyed Abbasi təlim-məşq toplanışına 15 idmançı ilə yollanıb.
