    Сборная Азербайджана по шпаге вышла в финал III Игр СНГ

    Командные
    • 07 октября, 2025
    • 12:35
    Мужская сборная Азербайджана по фехтованию на шпагах вышла в финал III Игр стран СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, сборная в полуфинале победила Узбекистан со счетом 42:37.

    В финале команда встретится с Россией.

