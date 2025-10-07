Сборная Азербайджана по шпаге вышла в финал III Игр СНГ

Мужская сборная Азербайджана по фехтованию на шпагах вышла в финал III Игр стран СНГ.

Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, сборная в полуфинале победила Узбекистан со счетом 42:37.

В финале команда встретится с Россией.