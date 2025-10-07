III MDB Oyunları: Azərbaycan millisi gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB
- 07 oktyabr, 2025
- 13:25
Qılıncoynatmanın şpaqa növü üzrə oğlanlardan ibarət Azərbaycan millisi III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yığma finalda Rusiyaya uduzub.
Qarşılaşma rəqibin 45:35 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qılıncoynatmanın şpaqa növü üzrə oğlanlardan ibarət Azərbaycan millisi III MDB Oyunlarında finala vəsiqə qazanıb.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yığma yarımfinalda Özbəkistanı 42:37 hesabı ilə üstələyib.
Komanda finalda Rusiya ilə üz-üzə gələcək.
