    Komanda
    • 07 oktyabr, 2025
    • 13:25
    III MDB Oyunları: Azərbaycan millisi gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Qılıncoynatmanın şpaqa növü üzrə oğlanlardan ibarət Azərbaycan millisi III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yığma finalda Rusiyaya uduzub.

    Qarşılaşma rəqibin 45:35 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qılıncoynatmanın şpaqa növü üzrə oğlanlardan ibarət Azərbaycan millisi III MDB Oyunlarında finala vəsiqə qazanıb.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yığma yarımfinalda Özbəkistanı 42:37 hesabı ilə üstələyib.

    Komanda finalda Rusiya ilə üz-üzə gələcək.

