Сборная Азербайджана по шахматам стала чемпионом Европы

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Мужская сборная Азербайджана по шахматам в третий раз в своей истории стала чемпионом Европы.
Как передает Report, такой результат был достигнут на совсем недавно завершившемся на греческом острове Крит влиятельном турнире.
В последнем туре сборная Азербайджана сыграла вничью со сборной Украины - 2:2. Сборная России была сильнее немцев - 3:1. В результате сборная России с 14 очками делит первое место. Однако благодаря дополнительным показателям сборная Азербайджана оказалась лучше и была объявлена чемпионом континента. Сборная России заняла 2 место, а Украина - 3 позицию.
Чемпионат Европы, IX тур
16:00. Азербайджан - Украина - 2:2
Шахрияр Мамедъяров – Павел Эльянов - 0,5:0,5
Юрий Криворучко – Теймур Раджабов - 0,5:0,5
Аркадий Найдич – Руслан Пономарев - 0,5:0,5
Юрий Кузубов – Рауф Мамедов - 0,5:0,5
Отметим, что сборная Азербайджана становилась чемпионом Европы в 2009 и 2013 гг.
News DepartmentАвтор новости
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