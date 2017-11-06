Сборная Азербайджана по шахматам стала чемпионом Европы

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Мужская сборная Азербайджана по шахматам в третий раз в своей истории стала чемпионом Европы.

Как передает Report, такой результат был достигнут на совсем недавно завершившемся на греческом острове Крит влиятельном турнире.

В последнем туре сборная Азербайджана сыграла вничью со сборной Украины - 2:2. Сборная России была сильнее немцев - 3:1. В результате сборная России с 14 очками делит первое место. Однако благодаря дополнительным показателям сборная Азербайджана оказалась лучше и была объявлена чемпионом континента. Сборная России заняла 2 место, а Украина - 3 позицию.

Чемпионат Европы, IX тур

16:00. Азербайджан - Украина - 2:2

Шахрияр Мамедъяров – Павел Эльянов - 0,5:0,5

Юрий Криворучко – Теймур Раджабов - 0,5:0,5

Аркадий Найдич – Руслан Пономарев - 0,5:0,5

Юрий Кузубов – Рауф Мамедов - 0,5:0,5

Отметим, что сборная Азербайджана становилась чемпионом Европы в 2009 и 2013 гг.