Сборная Азербайджана по човгану одержала вторую победу на III Играх СНГ

Сборная Азербайджана по национальной конно-спортивной игре - човгану, завоевала вторую победу на III Играх СНГ.

Как сообщает корреспондент Report из Шеки, в матче группы A национальная команда встретилась с Кувейтом и выиграла со счетом 5:0.

В первой игре азербайджанцы также уверенно обыграли сборную Кыргызстана - 4:0.

Финальные встречи турнира по човгану завершатся 7 октября.