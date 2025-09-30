Сборная Азербайджана по човгану одержала вторую победу на III Играх СНГ

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Командные
    • 30 сентября, 2025
    • 13:28
    Сборная Азербайджана по национальной конно-спортивной игре - човгану, завоевала вторую победу на III Играх СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report из Шеки, в матче группы A национальная команда встретилась с Кувейтом и выиграла со счетом 5:0.

    В первой игре азербайджанцы также уверенно обыграли сборную Кыргызстана - 4:0.

    Финальные встречи турнира по човгану завершатся 7 октября.

