Сборная Азербайджана по човгану одержала вторую победу на III Играх СНГ
Командные
- 30 сентября, 2025
- 13:28
Сборная Азербайджана по национальной конно-спортивной игре - човгану, завоевала вторую победу на III Играх СНГ.
Как сообщает корреспондент Report из Шеки, в матче группы A национальная команда встретилась с Кувейтом и выиграла со счетом 5:0.
В первой игре азербайджанцы также уверенно обыграли сборную Кыргызстана - 4:0.
Финальные встречи турнира по човгану завершатся 7 октября.
