Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında 2-ci qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB
- 30 sentyabr, 2025
- 13:10
Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında 2-ci qələbəsini qazanıb.
"Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, A qrupunda yer alan milli komanda Küveytlə üz-üzə gəlib.
Şəki şəhər stadionunda baş tutan görüş Azərbaycan komandasının qələbəsi ilə başa çatıb - 5:0.
Yığma qrupdakı ilk oyunda Qırğızıstan üzərində 4:0 hesabı ilə qələbə qazanmışdı.
Qeyd edək ki, çövkən yarışına oktyabrın 7-də yekun vurulacaq.
