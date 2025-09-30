İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Komanda
    • 30 sentyabr, 2025
    • 13:10
    Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında 2-ci qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB

    Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında 2-ci qələbəsini qazanıb.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, A qrupunda yer alan milli komanda Küveytlə üz-üzə gəlib.

    Şəki şəhər stadionunda baş tutan görüş Azərbaycan komandasının qələbəsi ilə başa çatıb - 5:0.

    Yığma qrupdakı ilk oyunda Qırğızıstan üzərində 4:0 hesabı ilə qələbə qazanmışdı.

    Qeyd edək ki, çövkən yarışına oktyabrın 7-də yekun vurulacaq.

    Сборная Азербайджана по човгану одержала вторую победу на III Играх СНГ

