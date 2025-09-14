Сборная Азербайджана по баскетболу заняла второе место в Мировой женской серии

Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 проиграла в финальном этапе Мировой женской серии, проходившей в китайском Шанхае.

Как сообщает Report, в решающем матче национальная сборная уступила Канаде со счетом 12:21 и заняла второе место.

Отметим, что в полуфинале азербайджанские баскетболистки победили Нидерланды со счетом 21:19.