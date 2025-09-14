Сборная Азербайджана по баскетболу заняла второе место в Мировой женской серии
Командные
- 14 сентября, 2025
- 13:05
Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 проиграла в финальном этапе Мировой женской серии, проходившей в китайском Шанхае.
Как сообщает Report, в решающем матче национальная сборная уступила Канаде со счетом 12:21 и заняла второе место.
Отметим, что в полуфинале азербайджанские баскетболистки победили Нидерланды со счетом 21:19.
