    Azərbaycanın basketbol millisi Dünya Qadın Seriyasında finala yüksəlib

    Komanda
    • 14 sentyabr, 2025
    • 11:15
    Azərbaycanın basketbol millisi Dünya Qadın Seriyasında finala yüksəlib

    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi Çinin Şanxay şəhərində keçirilən Dünya Qadın Seriyasının final mərhələsində həlledici görüşə vəsiqə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, milli bu uğura Niderlandı 21:19 hesabı ilə məğlub etməklə nail olub.

    Yığma finalda Kanada ilə qarşılaşacaq. Matç Bakı vaxtı ilə saat 11:35-də başlayacaq.

    Dünya Qadın Seriyası Azərbaycan millisi 3x3 basketbol final

