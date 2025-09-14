Azərbaycanın basketbol millisi Dünya Qadın Seriyasında finala yüksəlib
Komanda
- 14 sentyabr, 2025
- 11:15
Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi Çinin Şanxay şəhərində keçirilən Dünya Qadın Seriyasının final mərhələsində həlledici görüşə vəsiqə qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, milli bu uğura Niderlandı 21:19 hesabı ilə məğlub etməklə nail olub.
Yığma finalda Kanada ilə qarşılaşacaq. Matç Bakı vaxtı ilə saat 11:35-də başlayacaq.
