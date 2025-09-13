Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    Сборная Азербайджана по баскетболу одержала победу в финале Мировой женской серии

    Командные
    • 13 сентября, 2025
    • 14:13
    Сборная Азербайджана по баскетболу одержала победу в финале Мировой женской серии

    Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 одержала свою первую победу в финальном этапе Мировой женской серии, проходящем в Шанхае.

    Как сообщает Report, сборная обыграла команду Нидерландов U-25 во второй игре группы B со счетом 21:19.

    В первом матче команда проиграла Канаде - 13:21.

    Сборная Азербайджана встретится с коллективом CS Rapid в 16:45 по бакинскому времени.

    баскетбол Мировая женская серия финал
    Azərbaycan millisi Dünya Qadın Seriyasının final mərhələsində ilk qələbəsini qazanıb

    Последние новости

    14:41

    Трамп планирует развернуть в Луизиане 1 тыс. солдат Нацгвардии

    Другие страны
    14:27

    Завтра в Баку ожидаются интенсивные осадки

    Экология
    14:23

    Украина получит от Японии кредит на крупную сумму

    Другие страны
    14:13

    Сборная Азербайджана по баскетболу одержала победу в финале Мировой женской серии

    Командные
    14:12

    Зеленский призвал убедить Китай оказать давление на Москву в прекращении войну

    Другие страны
    14:00

    В ЦАХАЛ заявили, что город Газа уже покинули 250 тыс. человек

    Другие страны
    13:54

    Минобороны призывает граждан соблюдать запрет на встречи с новобранцами

    Армия
    13:47

    Келлог обсудил с Умеровым урегулирование между РФ и Украиной

    Другие страны
    13:44

    Объем иностранных инвестиций в экономику Азербайджана вырос на 38%

    Финансы
    Лента новостей