Сборная Азербайджана по баскетболу одержала победу в финале Мировой женской серии

Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 одержала свою первую победу в финальном этапе Мировой женской серии, проходящем в Шанхае.

Как сообщает Report, сборная обыграла команду Нидерландов U-25 во второй игре группы B со счетом 21:19.

В первом матче команда проиграла Канаде - 13:21.

Сборная Азербайджана встретится с коллективом CS Rapid в 16:45 по бакинскому времени.