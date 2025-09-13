Сборная Азербайджана по баскетболу одержала победу в финале Мировой женской серии
Командные
- 13 сентября, 2025
- 14:13
Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 одержала свою первую победу в финальном этапе Мировой женской серии, проходящем в Шанхае.
Как сообщает Report, сборная обыграла команду Нидерландов U-25 во второй игре группы B со счетом 21:19.
В первом матче команда проиграла Канаде - 13:21.
Сборная Азербайджана встретится с коллективом CS Rapid в 16:45 по бакинскому времени.
