Azərbaycan millisi Dünya Qadın Seriyasının final mərhələsində ilk qələbəsini qazanıb
Komanda
- 13 sentyabr, 2025
- 13:54
Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi Çinin Şanxay şəhərində keçirilən Dünya Qadın Seriyasının final mərhələsində ilk qələbəsini qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, yığma B qrupundakı ikinci oyununda Niderlandın U-25 seçməsindən üstün olub - 21:19.
Komanda ilk matçda Kanadaya uduzub - 13:21.
Azərbaycan millisi Bakı vaxtı ilə saat 16:45-də "CS Rapid" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
