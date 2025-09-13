Azərbaycan millisi Dünya Qadın Seriyasının final mərhələsində ilk qələbəsini qazanıb

İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi Çinin Şanxay şəhərində keçirilən Dünya Qadın Seriyasının final mərhələsində ilk qələbəsini qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, yığma B qrupundakı ikinci oyununda Niderlandın U-25 seçməsindən üstün olub - 21:19.

    Komanda ilk matçda Kanadaya uduzub - 13:21. 

    Azərbaycan millisi Bakı vaxtı ilə saat 16:45-də "CS Rapid" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

    3x3 basketbol Azərbaycan millisi Dünya Qadın Seriyası final mərhələsi
    Сборная Азербайджана по баскетболу одержала победу в финале Мировой женской серии

