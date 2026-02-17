Azərbaycan Böyük Britaniyadan hindtoyuğu ətinin idxalını bərpa edib
- 17 fevral, 2026
- 12:20
Ötən il Azərbaycan 4,1 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 964 ton hindtoyuğu əti (təzə və ya soyudulmuş, dondurulmuş) idxal edib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 3 % çox, kəmiyyət olaraq – 38 % azdır.
Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyadan 2,5 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 77 % çox) 906,4 ton (+65 %), Braziliyadan 1,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (+2 %) 768 ton (-39 %), Portuqaliyadan 277 min ABŞ dolları dəyərində (-51 %) 169 ton (-58 %), Qazaxıstandan 159 min ABŞ dolları dəyərində 67,2 ton (1 il 7 aydan sonra tədarük bərpa edilib), İordaniyadan 66,7 min ABŞ dolları dəyərində (+6 %) 6,64 ton (-8 %) məhsul alıb.
Azərbaycan 2 il 11 aylıq fasilənin ardından Böyük Britaniyadan tədarükü (2,3 min ABŞ dolları dəyərində 0,1 ton) bərpa edib.
2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 3,95 milyon ABŞ dollarlıq hindtoyuğu ətinin 35 %-i Rusiyanın, 26 %-i Braziliyanın, 16 %-i Kanadanın payına düşüb.