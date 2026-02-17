İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan Böyük Britaniyadan hindtoyuğu ətinin idxalını bərpa edib

    Biznes
    • 17 fevral, 2026
    • 12:20
    Azərbaycan Böyük Britaniyadan hindtoyuğu ətinin idxalını bərpa edib

    Ötən il Azərbaycan 4,1 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 964 ton hindtoyuğu əti (təzə və ya soyudulmuş, dondurulmuş) idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 3 % çox, kəmiyyət olaraq – 38 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyadan 2,5 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 77 % çox) 906,4 ton (+65 %), Braziliyadan 1,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (+2 %) 768 ton (-39 %), Portuqaliyadan 277 min ABŞ dolları dəyərində (-51 %) 169 ton (-58 %), Qazaxıstandan 159 min ABŞ dolları dəyərində 67,2 ton (1 il 7 aydan sonra tədarük bərpa edilib), İordaniyadan 66,7 min ABŞ dolları dəyərində (+6 %) 6,64 ton (-8 %) məhsul alıb.

    Azərbaycan 2 il 11 aylıq fasilənin ardından Böyük Britaniyadan tədarükü (2,3 min ABŞ dolları dəyərində 0,1 ton) bərpa edib.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 3,95 milyon ABŞ dollarlıq hindtoyuğu ətinin 35 %-i Rusiyanın, 26 %-i Braziliyanın, 16 %-i Kanadanın payına düşüb.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi hindtoyuğu əti Rusiya Braziliya Portuqaliya Qazaxıstan İordaniya Böyük Britaniya

    Son xəbərlər

    12:34

    Dövlət Xidməti: Bakının mərkəzində yanan bina dövlətin qoruduğu abidəyə bitişikdir

    Hadisə
    12:34

    Azərbaycanda yer təki istifadəçilərin fəaliyyətinin sağlamlaşdırılmasına dair qaydalar hazırlanacaq

    Sənaye
    12:33

    Allahşükür Paşazadə: Dindarlar da süni intellektin imkanlarından istifadə etməlidirlər

    Din
    12:31

    Su anbarlarında və sututarlarda toplanan çöküntülər yer təkindən istifadə növü hesab oluna bilər

    Sənaye
    12:28

    Azərbaycanda BOEM üzrə milli akkreditə olunmuş kadr hazırlığı proqramına start verilir

    Energetika
    12:28

    "Baksol" yolunda gəncin kanalizasiyaya düşərək öldüyü ərazinin təmiri üçün material gec ayrılıb - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    12:26

    "Sabah"ın baş məşqçisi: "Gürcüstanda çempion olan uşaqlar gələcəkdə adlarından söz etdirəcəklər"

    Futbol
    12:25
    Foto

    Bakıda NATO-nun təlim kursu keçirilir

    Hərbi
    12:22

    Rusiya Xarkov, Sumı və Odessa vilayətlərinə hücum edib, 1 ölü, 10-dan çox yaralı var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti