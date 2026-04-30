    ГЭЦ проводит опрос среди абитуриентов для оценки уровня удовлетворенности

    Наука и образование
    • 30 апреля, 2026
    • 11:38
    ГЭЦ проводит опрос среди абитуриентов для оценки уровня удовлетворенности

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проводит онлайн-опрос для изучения опыта сдачи экзамена абитуриентами, участвовавшими в первом этапе вступительного экзамена в вузы для выпускников прошлых лет, который состоялся 19 апреля 2026 года.

    Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

    Основная цель проведения опроса – узнать мнение участников о процессе экзамена и оценить общий уровень удовлетворенности. Полученные результаты будут использованы для дальнейшего улучшения организации экзаменов.

    Абитуриенты прошлых лет, сдававшие экзамен 19 апреля, могут принять участие в опросе, пройдя по ссылке.

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ)
    DİM məmnunluq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün abituriyentlər arasında sorğu keçirir

