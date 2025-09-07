российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+

    Командные
    Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 впервые вышла в финал Кубка Европы

    Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 впервые вышла в финал Кубка Европы, проходящего в датской столице Копенгагене.

    Как сообщает Report, наша сборная обыграла испанскую команду в полуфинале со счетом 12:17.

    Отметим, что ранее сборная Азербайджана по баскетболу в групповом этапе обыграла Францию (21:16) и Украину (21:14), а в 1/4 финала - Польшу (16:13).

    баскетбол 3x3 финал Кубок Европы Азербайджанская сборная
    Avropa Kuboku: Azərbaycan millisi tarixində ilk dəfə finala yüksəlib

    Командные
