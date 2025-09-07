İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Avropa Kuboku: Azərbaycan millisi tarixində ilk dəfə finala yüksəlib

    Komanda
    • 07 sentyabr, 2025
    • 18:13
    Avropa Kuboku: Azərbaycan millisi tarixində ilk dəfə finala yüksəlib

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə keçirilən Avropa Kubokunda ilk dəfə finala vəsiqə qazanıb. 

    "Report"un məlumatına görə, yığma yarımfinalda İspaniya seçməsi ilə üz-üzə gəlib. 

    Komanda rəqibini 12:17 hesabı ilə məğlub edib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi daha əvvəl qrup mərhələsində Fransa (21:16) və Ukraynanı (21:14), 1/4 finalda Polşanı (16:13) üstələyib.

    basketbol millisi Avropa Kuboku final
    Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 впервые вышла в финал Кубка Европы

