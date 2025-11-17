Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 начинает борьбу на Исламиаде
- 17 ноября, 2025
- 09:41
Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 сегодня начинает борьбу на VI Играх исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Как сообщает Report, команда проведет в групповом этапе два матча.
Встреча с хозяевами поля начнется в 17:00 по бакинскому времени, а следующий матч - в 21:10 против сборной Турции.
Сборная Азербайджана по гандболу сыграет со сборной Казахстана в 14:00 по бакинскому времени.
В соревнованиях по тхэквондо страну представят спортсмены Рияд Ширалиев (67 кг), Эльтадж Гафаров (+83 кг) и Наргиз Казымова (63 кг).
Параатлет Самир Набиев (F57) покажет мастерство в толкании ядра, а спортсменка Екатерина Сарыева - в тройном прыжке.
Руслан Гасанов и Вахаб Фатуллаев будут бороться в соревнованиях на шпагах, а Полина Касперович и Сабина Керимова – в соревнованиях по фехтованию на саблях.
Азербайджан занимает 9-е место в медальном зачете, завоевав 42 награды (5 золотых, 14 серебряных, 23 бронзовые медали).
Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября.