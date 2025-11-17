İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi mübarizəyə başlayır

    Komanda
    • 17 noyabr, 2025
    • 09:14
    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi mübarizəyə başlayır

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda təşkil olunan VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bu gün mübarizəyə başlayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, yığma qrup mərhələsində iki oyun keçirəcək.

    Komanda Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da meydan sahibləri ilə üz-üzə gələcək. Növbəti görüş isə 21:10-da Türkiyə yığmasına qarşı olacaq.

    Həndbol üzrə Azərbaycan millisi Qazaxıstan kollektivi ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Qrup matçı Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da start götürəcək.

    Taekvondoçulardan Nərgiz Kazımova (63 kq), Riyad Şirəliyev (67 kq) və Eltac Qafarov (+83 kq) dayanq üzərinə çıxacaqlar.

    Paraatlet Samir Nəbiyev (F57) nüvə atma, atlet Yekaterina Sarıyeva üçtəkanla tullanmada bacarığını göstərməyə çalışacaq.

    Qılıncoynatmanın şpaqa növündə Ruslan Həsənov, Vahab Fətullayev, sablya növündə Palina Kaspiaroviç və Səbinə Kərimova mübarizə aparacaqlar.

    Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq. Azərbaycan 42 mükafatla (5 qızıl, 14 gümüş, 23 bürünc) medal sıralamasında 9-cu pillədə qərarlaşıb.

