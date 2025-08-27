Сборная Азербайджана одержала первую победу на чемпионате Европы
Командные
- 27 августа, 2025
- 13:45
Женская сборная Азербайджана U-16 по баскетболу одержала первую победу на чемпионате Европы.
Как сообщает Report, команда, выступающая в дивизионе B, победила Ирландию со счетом 64:62 в матче за 17-19 места.
Наша сборная проведет свой последний матч завтра против команды Северной Македонии.
