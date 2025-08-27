    футбол "Карабах" Шуша футбол COP29

    Сборная Азербайджана одержала первую победу на чемпионате Европы

    Командные
    • 27 августа, 2025
    • 13:45
    Сборная Азербайджана одержала первую победу на чемпионате Европы

    Женская сборная Азербайджана U-16 по баскетболу одержала первую победу на чемпионате Европы.

    Как сообщает Report, команда, выступающая в дивизионе B, победила Ирландию со счетом 64:62 в матче за 17-19 места.

    Наша сборная проведет свой последний матч завтра против команды Северной Македонии.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan millisi Avropa çempionatında ilk qələbəsini qazanıb

