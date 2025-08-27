Azərbaycan millisi Avropa çempionatında ilk qələbəsini qazanıb
Komanda
- 27 avqust, 2025
- 13:38
Azərbaycanın basketbolçu qızlardan ibarət U-16 millisi Avropa çempionatında ilk qələbəsini qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, B divizionunda yer alan komanda 17-19-cu yerlər uğrunda oyunda İrlandiyaya 64:62 hesabı ilə qalib gəlib.
Milli turnirdəki sonuncu matçını sabah, Şimali Makedoniya komandasına qarşı keçirəcək.
