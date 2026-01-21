В Американском университете почтили память шехидов 20 Января

В Американском университете состоялось памятное мероприятие, посвященное 20 Января - Дню всенародного траура.

Как сообщает американское бюро Report, в Вашингтонском колледже права Американского университета - прошла церемония, приуроченная к 36-й годовщине 20 Января - Дня всенародного траура.

Мероприятие было организовано Посольством Азербайджанской Республики в США. В нем приняли участие сотрудники посольства, представители государственных структур США, члены дипломатического корпуса, представители азербайджанской общины, азербайджанские и иностранные студенты, обучающиеся в США, а также представители СМИ.

Открывая мероприятие, заместитель директора Вашингтонского колледжа права Американского университета, кандидат юридических наук Шалала Велиева подчеркнула, что кровавые события, совершенные Советской армией против мирного населения Баку 20 января 1990 года, оставили неизгладимый след в памяти азербайджанского народа. Она отметила, что трагедия 20 Января стала решающим переломным моментом в борьбе азербайджанского народа за свободу и независимость.

Директор по международным и сравнительно-правовым исследованиям Вашингтонского колледжа права Американского университета, профессор права Падидех Алаи в своем выступлении подчеркнула важность сохранения памяти о подобных трагедиях и их правильного донесения до международного сообщества. По ее словам, подобные события происходят и сегодня, и человечество должно осознавать их суть.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в США Хазар Ибрагим, выступая на мероприятии, отметил, что трагедия 20 Января не сломила волю азербайджанского народа к независимости, а, напротив, еще больше укрепила национальное единство и стремление к свободе. Он подчеркнул важность доведения исторической правды до международной общественности во избежание повторения подобных трагедий. Посол также отметил, что шехиды 20 Января пожертвовали своими жизнями ради будущего народа и что их память в Азербайджане всегда чтится с глубоким уважением.

Президент Фонда Saratoga Глен Ховард в своем выступлении оценил события 20 Января как один из первых важных шагов на пути восстановления азербайджанской государственности и национальной идентичности. По его словам, эта трагедия вдохновила и другие народы бывшего Советского Союза, стремившиеся к свободе. Г. Ховард также отметил путь развития Азербайджана в последние годы, подчеркнув, что освобождение Карабаха от оккупации придало борьбе азербайджанского народа за национальную свободу особое значение.

Мероприятие продолжилось сессией вопросов и ответов, а также нетворкинг-приемом, в ходе которого состоялся обмен мнениями между участниками.