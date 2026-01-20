Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в Давосе

    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 20:27
    В рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе состоялось панельное заседание на тему "Определение экономической идентичности Евразии".

    Как сообщает Report, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

    Ильхам Алиев Давосский экономический форум
