Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в Давосе
Внешняя политика
- 20 января, 2026
- 20:27
В рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе состоялось панельное заседание на тему "Определение экономической идентичности Евразии".
Как сообщает Report, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Последние новости
21:08
DPA: Пенсионный фонд Дании решил продать облигации СШАДругие страны
20:55
Каллас: ЕС готовит новые санкции против Ирана на фоне жестокого подавления протестовДругие страны
20:46
Фидан и Рубио обсудили по телефону формирование Совета мираВ регионе
20:39
Хачатурян: Лидеры Армении и Азербайджана выбрали путь мира и благополучияВ регионе
20:27
Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в ДавосеВнешняя политика
20:27
Минобороны Сирии объявило о прекращении огня на северо-востоке страныДругие страны
20:21
Хачатурян: Важно открытие границ между Арменией и ТурциейВ регионе
20:01
Вучич: Страны Кавказа стали ключевыми посредниками между Европой и АзиейДругие страны
19:59