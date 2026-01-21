Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Пентагон планирует сократить участие США в ряде механизмов НАТО

    Другие страны
    • 21 января, 2026
    • 05:21
    Пентагон планирует сократить участие США в ряде механизмов НАТО

    Руководство Пентагона планирует снизить участие Вооруженных сил США примерно в 30 механизмах НАТО.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Washington Post.

    По данным издания, этот шаг затронет около 200 военнослужащих и ослабит участие США в деятельности почти 30 организаций НАТО, включая центры передового опыта, занимающиеся подготовкой сил альянса в различных областях ведения боевых действий. Пентагон планирует не направлять сотрудников на замену тех, чьи сроки полномочий постепенно истекут, из-за чего процесс может растянуться на годы.

    Источники подчеркнули, что сокращение затронет консультативные группы по вопросам энергетической безопасности, боевых действий на море, специальных операций и разведки. Этот шаг рассматривался уже несколько месяцев и не связан с обострением противоречий между США и союзниками по НАТО вокруг Гренландии.

    Отмечается, что в 2025 году Пентагон вывел из Румынии к месту постоянной дислокации бригаду 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США, которая вернулась в штат Кентукки. В конце 2025 года Конгресс утвердил военный бюджет, запрещающий сокращение численности дислоцированных в Европе американских войск ниже 76 тыс. человек более чем на 45 дней.

    НАТО США снижение участия

    Последние новости

    05:40
    Фото

    В Американском университете почтили память шехидов 20 Января

    Внешняя политика
    05:21

    Пентагон планирует сократить участие США в ряде механизмов НАТО

    Другие страны
    04:44

    Telegraph: США обеспокоены разрешением Британии на строительство посольства КНР

    Другие страны
    04:18

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

    В регионе
    03:40
    Фото

    Ильхам Алиев в Давосе принял участие в панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    03:23

    В Агсуинском районе произошло землетрясение

    Происшествия
    03:22

    В Каталонии пригородный поезд столкнулся с обрушившейся подпорной стеной

    Другие страны
    03:01

    Президент: Мы вступаем в новый этап взаимоотношений с США в политической, экономической, энергетической и даже оборонной сферах

    Внешняя политика
    03:00

    Ильхам Алиев: За три с лишним года мы уже увеличили поставки газа в Европу почти до 13 млрд кубометров

    Энергетика
    Лента новостей