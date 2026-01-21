Пентагон планирует сократить участие США в ряде механизмов НАТО

Руководство Пентагона планирует снизить участие Вооруженных сил США примерно в 30 механизмах НАТО.

Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, этот шаг затронет около 200 военнослужащих и ослабит участие США в деятельности почти 30 организаций НАТО, включая центры передового опыта, занимающиеся подготовкой сил альянса в различных областях ведения боевых действий. Пентагон планирует не направлять сотрудников на замену тех, чьи сроки полномочий постепенно истекут, из-за чего процесс может растянуться на годы.

Источники подчеркнули, что сокращение затронет консультативные группы по вопросам энергетической безопасности, боевых действий на море, специальных операций и разведки. Этот шаг рассматривался уже несколько месяцев и не связан с обострением противоречий между США и союзниками по НАТО вокруг Гренландии.

Отмечается, что в 2025 году Пентагон вывел из Румынии к месту постоянной дислокации бригаду 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США, которая вернулась в штат Кентукки. В конце 2025 года Конгресс утвердил военный бюджет, запрещающий сокращение численности дислоцированных в Европе американских войск ниже 76 тыс. человек более чем на 45 дней.