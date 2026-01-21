Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    • 21 января, 2026
    • 04:44
    Администрация США выразила глубокую обеспокоенность разрешением, которое правительство Великобритании выдало Китаю на возведение нового здания посольства возле лондонского Сити.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

    Как рассказал собеседник агентства, США "глубоко обеспокоены тем, что противники используют критически важную инфраструктуру ближайших союзников" Вашингтона. Ранее американские чиновники не раз указывали на то, что переезд дипмиссии КНР в историческое здание Королевского монетного двора неподалеку от Сити, которое будет перестроено изнутри, может якобы дать китайской стороне доступ к проложенной в этом районе под землей критической коммуникационной инфраструктуре. Они выступали с утверждением, что это способно создать угрозу национальной безопасности как для Великобритании, так и для ее союзников.

    Китай последовательно отвергал все подобные утверждения, называя их сфабрикованной и злонамеренной клеветой.

    Строительство дипломатического здания на выкупленном Пекином в 2018 году участке площадью 2 га стало причиной острых дебатов и откладывалось в течение нескольких месяцев. Так, на одной из стадий проект был отклонен районным советом Тауэр-Хэмлетс, в частности, "по соображениям безопасности", а также в связи с протестами лондонцев.

    Как сообщает The Daily Telegraph, недовольные планами строительства собрали £50 тыс. ($67 тыс.) и намерены опротестовать это решение в судебном порядке.

    По информации британских СМИ, новое посольство должно стать самым большим диппредставительством Китая в Европе.

