KİV: ABŞ Britaniyanın Çinə səfirlik binasının tikməsinə icazə verməsindən narahatdır

    Digər ölkələr
    • 21 yanvar, 2026
    • 07:12
    ABŞ administrasiyası Böyük Britaniya hökumətinin Çinə London şəhəri yaxınlığında yeni səfirlik binası tikmək üçün icazə verməsindən dərin narahatlığını bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ağ Evin yüksək vəzifəli mənbəsinə istinadən "The Daily Telegraph" xəbər yayıb.

    Agentliyin mənbəyi bildirib ki, ABŞ düşmənlərin Vaşinqtonun ən yaxın müttəfiqlərinin vacib infrastrukturunu istismar etməsindən dərin narahatdır. Bundan əvvəl ABŞ rəsmiləri dəfələrlə ÇXR diplomatik missiyasının içəridən yenidən qurulacaq, şəhər yaxınlığındakı kral zərbxanasının tarixi binasına köçürülməsinin Çin tərəfinə ərazinin altında qoyulmuş kritik rabitə infrastrukturuna giriş imkanı verə biləcəyinə işarə ediblər.

    Onlar bunun həm Böyük Britaniya, həm də müttəfiqləri üçün milli təhlükəsizlik təhdidi yarada biləcəyini iddia ediblər.

    Çin bütün bu iddiaları uydurma və qərəzli böhtan adlandıraraq, davamlı şəkildə rədd edib.

    2018-ci ildə Pekin tərəfindən satın alınan 2 hektarlıq ərazidə diplomatik binanın tikintisi qızğın müzakirələrə səbəb olub və bir neçə ay təxirə salınıb. Bir mərhələdə layihə, digər səbəblərlə yanaşı, təhlükəsizlik narahatlıqları və londonluların etirazlarını da əsas gətirərək "Tower Hamlets" rayon şurası tərəfindən rədd edilib.

    "The Daily Telegraph"ın məlumatına görə, etirazçılar 50 000 funt sterlinq (67 000 dollar) məbləğində vəsait toplayıblar və qərara məhkəmədə etiraz etmək niyyətindədirlər.

    Britaniya mediasının məlumatına görə, yeni səfirliyin Çinin Avropadakı ən böyük diplomatik missiyası olacağı gözlənilir.

