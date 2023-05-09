"Сабах" стал первым финалистом Азербайджанской баскетбольной лиги

Продолжаются матчи плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги.

Продолжаются матчи плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Report, в третий день полуфиналов свой второй матч провели "АААФ Хырдалан" и "Сабах". Встреча завершилась победой бакинцев со счетом 83:77 (счет в серии - 2:0).

Героем матча стал легионер "Сабаха" Энтони Патти, набравший 25 очков.

Еще одна вторая игра в полуфинале состоится завтра между клубами "Гянджа" - НТД (счет в серии - 1:0)

Результаты первых полуфинальных матчей: "Сабах" – "АААФ Хырдалан" - 86:71, НТД - "Гянджа" - 73:101.

Команды играют до двух побед.