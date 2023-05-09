О нас

"Сабах" стал первым финалистом Азербайджанской баскетбольной лиги

"Сабах" стал первым финалистом Азербайджанской баскетбольной лиги Продолжаются матчи плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги.
Командные
9 мая 2023 г. 22:56
Сабах стал первым финалистом Азербайджанской баскетбольной лиги

Продолжаются матчи плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Report, в третий день полуфиналов свой второй матч провели "АААФ Хырдалан" и "Сабах". Встреча завершилась победой бакинцев со счетом 83:77 (счет в серии - 2:0).

Героем матча стал легионер "Сабаха" Энтони Патти, набравший 25 очков.

Еще одна вторая игра в полуфинале состоится завтра между клубами "Гянджа" - НТД (счет в серии - 1:0)

Результаты первых полуфинальных матчей: "Сабах" – "АААФ Хырдалан" - 86:71, НТД - "Гянджа" - 73:101.

Команды играют до двух побед.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Basketbol Liqasında ilk finalçı bəlli olub

Экслюзивные новости

Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
9 мая 2023 г. 14:16
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
8 мая 2023 г. 12:54
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
7 мая 2023 г. 13:19
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
6 мая 2023 г. 19:38
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
6 мая 2023 г. 12:45
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
6 мая 2023 г. 10:00
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
5 мая 2023 г. 16:48
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
5 мая 2023 г. 15:44
Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком
Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком
5 мая 2023 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi