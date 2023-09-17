Руководство AVF приняло участие в юбилейном мероприятии CEV

Руководство Федерации волейбола Азербайджана (AVF) приняло участие в гала-вечере, организованном в Риме по случаю 50-летия создания Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Руководство Федерации волейбола Азербайджана (AVF) приняло участие в гала-вечере, организованном в Риме по случаю 50-летия создания Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Как сообщает Report, на мероприятии по приглашению руководства CEV присутствовали президент федерации Шахин Багиров, вице-президент Фаиг Гараев и советник президента AVF, член совета директоров CEV Джалил Джафаров.

Выступая на мероприятии, президент CEV Александар Боричич поделился своими мыслями по поводу юбилея: "Невероятно горжусь тем, что праздную 50-летие официального создания CEV здесь с вами. Я чувствую себя тренером, возглавляющим 56 национальных федераций. Мы оглядываемся на прошлое с большой гордостью".

Один из почетных гостей мероприятия президент FIVB Ари Грача, поздравил президента CEV и руководителей национальных федераций с золотым юбилеем. Он особо отметил развитие европейского волейбола под руководством Боричича. А.Грача выразил уверенность, что в европейском волейболе будут сделаны еще большие дела.