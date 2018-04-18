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    Продолжаются спортивные соревнования среди курсантов - ВИДЕО

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    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева продолжаются международные спортивные соревнования среди курсантов военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в первый день состязаний состоялся эстафетный бег на 100 и 3000 метров, а также соревнование по волейболу среди курсантов Азербайджана и Турции.

    В ходе товарищеских соревнований, которые продлятся до 21-го апреля, участники будут состязаться в пяти видах спорта.

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