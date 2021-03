Представлена официальная эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Логотип Futura стал победителем голосования, набрав 74% голосов и обойдя вариант под названием Dado. В голосовании на сайте оргкомитета приняли участие 871 тыс. человек. Эмблемы были представлены 6 марта в рамках музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Впервые логотип Олимпиады был выбран всенародным голосованием.

Логотип представляет собой стилизованное изображение числа 26, выполненное в сером цвете.

"Логотип Futura, вдохновленный темами спорта, солидарности и устойчивого развития, выполнен в динамичном и современном дизайне, который отражает фундаментальные ценности Олимпийских и Паралимпийских зимних игр", - сказала председатель координационной комиссии МОК по Олимпийским играм - 2026 Сари Эссайя.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 26 февраля 2026 года.