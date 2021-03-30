О нас
Report Georgia
Аудио новости

Представлена официальная эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года

Представлена официальная эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года Логотип Futura стал победителем голосования, набрав 74% голосов
Командные
30 марта 2021 г. 16:47
Представлена официальная эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года

Представлена официальная эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Логотип Futura стал победителем голосования, набрав 74% голосов и обойдя вариант под названием Dado. В голосовании на сайте оргкомитета приняли участие 871 тыс. человек. Эмблемы были представлены 6 марта в рамках музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Впервые логотип Олимпиады был выбран всенародным голосованием.

Логотип представляет собой стилизованное изображение числа 26, выполненное в сером цвете.

"Логотип Futura, вдохновленный темами спорта, солидарности и устойчивого развития, выполнен в динамичном и современном дизайне, который отражает фундаментальные ценности Олимпийских и Паралимпийских зимних игр", - сказала председатель координационной комиссии МОК по Олимпийским играм - 2026 Сари Эссайя.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 26 февраля 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок
Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок
25 марта 2021 г. 16:05
Названо число случаев коронавируса в Азербайджане за сегодня
Названо число случаев коронавируса в Азербайджане за сегодня
23 марта 2021 г. 19:19
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли
25 марта 2021 г. 13:19
Тела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции
ФотоТела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции
28 марта 2021 г. 21:00
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49
С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
29 марта 2021 г. 16:32
В Азербайджане 1429 новых случаев заражения COVID-19, 17 человек скончались
В Азербайджане 1429 новых случаев заражения COVID-19, 17 человек скончались
25 марта 2021 г. 15:06
Названо число новых случаев коронавируса в Азербайджане
Названо число новых случаев коронавируса в Азербайджане
26 марта 2021 г. 18:11
Погода в районах Азербайджана будет неустойчивой, ожидается снег
Погода в районах Азербайджана будет неустойчивой, ожидается снег
24 марта 2021 г. 12:50
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
30 марта 2021 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi