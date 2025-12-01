Представитель Федерации волейбола Азербайджана получил назначение от ЕКВ
Командные
- 01 декабря, 2025
- 10:21
Специалист по международным связям Департамента коммуникаций Федерации волейбола Азербайджана Михаил Фришман получил назначение от Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).
Как сообщает Report со ссылкой на федерацию, Фришман в качестве супервайзера оценит работу судей в матче IV тура квалификационного этапа Лиги чемпионов по волейболу среди женщин между командами "Олимпиакос" (Греция) и "Эджзаджибаши" (Турция).
Матч, который пройдет 2 декабря в греческом городе Пирей, будут обслуживать болгарин Добромир Добрев и поляк Мацей Твардовски.
