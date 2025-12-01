Представитель Федерации волейбола Азербайджана получил назначение от ЕКВ

Специалист по международным связям Департамента коммуникаций Федерации волейбола Азербайджана Михаил Фришман получил назначение от Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

Как сообщает Report со ссылкой на федерацию, Фришман в качестве супервайзера оценит работу судей в матче IV тура квалификационного этапа Лиги чемпионов по волейболу среди женщин между командами "Олимпиакос" (Греция) и "Эджзаджибаши" (Турция).

Матч, который пройдет 2 декабря в греческом городе Пирей, будут обслуживать болгарин Добромир Добрев и поляк Мацей Твардовски.