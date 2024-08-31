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Представитель Еврогимнастики: Планируем провести бакинские соревнования в новом формате

Представитель Еврогимнастики: Планируем провести бакинские соревнования в новом формате Президент Технического комитета по TeamGym Европейской гимнастики Пер Шостранд заявил о намерении провести чемпионат Европы в Баку в совершенно новом формате.
Командные
31 августа 2024 г. 15:13
Представитель Еврогимнастики: Планируем провести бакинские соревнования в новом формате

Президент Технического комитета по TeamGym Европейской гимнастики Пер Шостранд заявил о намерении провести чемпионат Европы в Баку в совершенно новом формате.

Как сообщает Report, об этом он сказал журналистам, комментируя турнир, который, впервые будет организован в Баку.

Шостранд подчеркнул, что Федерация гимнастики Азербайджана имеет опыт проведения международных соревнований.

"Гимнастика TeamGym развивается с каждым годом в 20 странах Европы. Это уже 15-й чемпионат Европы, который будет для нас очень интересным проектом. Здесь будут соревноваться сильнейшие команды Европы. Считаем, что соревнования пройдут на высоком уровне, и участие этих команд создаст прекрасную атмосферу. Приехавшие из соседних стран смогут получить здесь опыт проведения соревнований. Каждый год мы проводим данные соревнования в разных странах, знакомимся с разными культурами. Это также будет для нас новым городом, другой культурой", - добавил он.

Отметим, что 15-й чемпионат Европы по TeamGym пройдет в октябре текущего года.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Gimnastikasının rəsmisi: Bakıdakı yarışı fərqli formatda keçirmək istəyirik

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