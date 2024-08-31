Представитель Еврогимнастики: Планируем провести бакинские соревнования в новом формате

Президент Технического комитета по TeamGym Европейской гимнастики Пер Шостранд заявил о намерении провести чемпионат Европы в Баку в совершенно новом формате.

Президент Технического комитета по TeamGym Европейской гимнастики Пер Шостранд заявил о намерении провести чемпионат Европы в Баку в совершенно новом формате.

Как сообщает Report, об этом он сказал журналистам, комментируя турнир, который, впервые будет организован в Баку.

Шостранд подчеркнул, что Федерация гимнастики Азербайджана имеет опыт проведения международных соревнований.

"Гимнастика TeamGym развивается с каждым годом в 20 странах Европы. Это уже 15-й чемпионат Европы, который будет для нас очень интересным проектом. Здесь будут соревноваться сильнейшие команды Европы. Считаем, что соревнования пройдут на высоком уровне, и участие этих команд создаст прекрасную атмосферу. Приехавшие из соседних стран смогут получить здесь опыт проведения соревнований. Каждый год мы проводим данные соревнования в разных странах, знакомимся с разными культурами. Это также будет для нас новым городом, другой культурой", - добавил он.

Отметим, что 15-й чемпионат Европы по TeamGym пройдет в октябре текущего года.