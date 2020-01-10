Выступающая в бразильском клубе "Сеси Бауру" Полина Рагимова завершила карьеру в сборной Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом официальному сайту Европейской волейбольной конфедерации заявила сама 29-летняя спортсменка.

"Мы остались вне токийской олимпиады. Я все еще взволнована из-за очередной игры. Это будет моей последней игрой в сборной", - подчеркнула она.

Сборная Азербайджана в настоящее время ведет борьбу в Европейском квалификационном турнире, проходящем в нидерландском городе Апелдорн, который носит лицензионный характер на Летние олимпийские игры в Токио в 2020 году. Попавшая в группу А команда проиграла со счетом 0:3 Нидерландам и со счетом 1:3 – Болгарии. Так, коллектив во главе с Васифом Талыбовым стал последним в группе. Независимо от результата игры против Польши 11 января, сборная Азербайджана не сумеет завоевать лицензию.

Полина Рагимова выступала в сборной Азербайджана с 2007 года.