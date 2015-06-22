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    ​Оргкомитет ОИ-2020 предложил 8 видов спорта для включения в программу

    Фаворитами являются бейсбол/софтбол, которые входили в олимпийскую программу на Играх в Пекине в 2008 году

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио назвал восемь видов спорта, которые могут войти в программу Олимпиады, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    В список, который будет направлен в Международный олимпийский комитет, вошли бейсбол/софтбол, боулинг, каратэ, роликобежный спорт, скалолазание, сквош, серфинг и ушу. В первоначальный список были включены 26 видов спорта.

    Агентство Reuters отмечает, что фаворитами являются бейсбол/софтбол, которые входили в олимпийскую программу на Играх в Пекине в 2008 году.

    Окончательное решение должно быть принято в августе 2016 года.

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