​Оргкомитет ОИ-2020 предложил 8 видов спорта для включения в программу

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио назвал восемь видов спорта, которые могут войти в программу Олимпиады, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В список, который будет направлен в Международный олимпийский комитет, вошли бейсбол/софтбол, боулинг, каратэ, роликобежный спорт, скалолазание, сквош, серфинг и ушу. В первоначальный список были включены 26 видов спорта.

Агентство Reuters отмечает, что фаворитами являются бейсбол/софтбол, которые входили в олимпийскую программу на Играх в Пекине в 2008 году.

Окончательное решение должно быть принято в августе 2016 года.