Определился очередной четвертьфиналист Кубка Азербайджана по баскетболу

Состоялся еще один матч 1/8 финала Кубка Азербайджана по баскетболу.

Как сообщает Report, в Бакинском дворце спорта "Губа", встречаясь с "Нахчываном", одержала победу со счетом 105:98 и вышла в четвертьфинал.

Региональному представителю в следующем раунде предстоит встреча с клубом "Сабах". Матчи этого этапа пройдут в период с 18 по 22 февраля.

Отметим, что ранее в четвертьфинал вышел "Нефтчи", который встретится с командой "Гянджа".