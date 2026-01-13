Определился очередной четвертьфиналист Кубка Азербайджана по баскетболу
Командные
- 13 января, 2026
- 22:21
Состоялся еще один матч 1/8 финала Кубка Азербайджана по баскетболу.
Как сообщает Report, в Бакинском дворце спорта "Губа", встречаясь с "Нахчываном", одержала победу со счетом 105:98 и вышла в четвертьфинал.
Региональному представителю в следующем раунде предстоит встреча с клубом "Сабах". Матчи этого этапа пройдут в период с 18 по 22 февраля.
Отметим, что ранее в четвертьфинал вышел "Нефтчи", который встретится с командой "Гянджа".
