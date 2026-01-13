Определился очередной четвертьфиналист Кубка Азербайджана по баскетболу

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Состоялся еще один матч 1/8 финала Кубка Азербайджана по баскетболу.

    Как сообщает Report, в Бакинском дворце спорта "Губа", встречаясь с "Нахчываном", одержала победу со счетом 105:98 и вышла в четвертьфинал.

    Региональному представителю в следующем раунде предстоит встреча с клубом "Сабах". Матчи этого этапа пройдут в период с 18 по 22 февраля.

    Отметим, что ранее в четвертьфинал вышел "Нефтчи", который встретится с командой "Гянджа".

    Кубок Азербайджана баскетбол четвертьфинал
