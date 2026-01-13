İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Komanda
    • 13 yanvar, 2026
    • 21:52
    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda növbəti 1/4 finalçı müəyyənləşib

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinin daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı İdman Sarayında "Naxçıvan"la qarşılaşan "Quba" 105:98 hesabı ilə qalib gələrək 1/4 finala adlayıb.

    Bölgə təmsilçisinin növbəti raunddakı rəqibi "Sabah" olacaq. Bu mərhələnin oyunları fevralın 18-22-si aralığında gerçəkləşəcək.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Neftçi" 1/4 finala yüksələrək "Gəncə" kollektivinə rəqib olub.

    basketbol Bakı İdman Sarayı "Quba" basketbol klubu

