Определился календарь матчей сборной Азербайджана по волейболу на ЕВРО-2026
- 05 ноября, 2025
- 19:46
Определились даты матчей женской волейбольной сборной Азербайджана на чемпионате Европы, который пройдет в 2026 году.
Как сообщает Report, в возглавляемой нами группе C сборная встретится с командами из Португалии, Нидерландов, Бельгии, Румынии и Испании.
В первом матче наша команда встретится с португальской сборной.
Отметим, что континентальное первенство пройдет с 21 августа по 6 сентября в Азербайджане (город Баку), Турции (Стамбул), Чехии (Брно) и Швеции (Гётеборг). Матчи в Баку состоятся с 21 по 28 августа в Национальной арене гимнастики.
Календарь матчей группы C ЕВРО-2026:
21 августа
19:00 Азербайджан – Португалия
22 августа
15:30 Бельгия – Испания
18:30 Румыния – Нидерланды
23 августа
15:30 Португалия – Бельгия
18:30. Испания – Азербайджан
24 августа
15:30 Нидерланды – Португалия
18:30 Азербайджан – Румыния
25 августа
15:30 Румыния – Бельгия
18:30 Нидерланды – Испания
26 августа
15:30 Испания – Португалия
18:30 Бельгия – Азербайджан
27 августа
15:30 Нидерланды – Бельгия
18:30 Португалия – Румыния
28 августа
15:30 Испания – Румыния
18:30 Азербайджан – Нидерланды