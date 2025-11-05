Определился календарь матчей сборной Азербайджана по волейболу на ЕВРО-2026

Определились даты матчей женской волейбольной сборной Азербайджана на чемпионате Европы, который пройдет в 2026 году.

Как сообщает Report, в возглавляемой нами группе C сборная встретится с командами из Португалии, Нидерландов, Бельгии, Румынии и Испании.

В первом матче наша команда встретится с португальской сборной.

Отметим, что континентальное первенство пройдет с 21 августа по 6 сентября в Азербайджане (город Баку), Турции (Стамбул), Чехии (Брно) и Швеции (Гётеборг). Матчи в Баку состоятся с 21 по 28 августа в Национальной арене гимнастики.

Календарь матчей группы C ЕВРО-2026:

21 августа

19:00 Азербайджан – Португалия

22 августа

15:30 Бельгия – Испания

18:30 Румыния – Нидерланды

23 августа

15:30 Португалия – Бельгия

18:30. Испания – Азербайджан

24 августа

15:30 Нидерланды – Португалия

18:30 Азербайджан – Румыния

25 августа

15:30 Румыния – Бельгия

18:30 Нидерланды – Испания

26 августа

15:30 Испания – Португалия

18:30 Бельгия – Азербайджан

27 августа

15:30 Нидерланды – Бельгия

18:30 Португалия – Румыния

28 августа

15:30 Испания – Румыния

18:30 Азербайджан – Нидерланды