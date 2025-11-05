Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Определился календарь матчей сборной Азербайджана по волейболу на ЕВРО-2026

    Командные
    • 05 ноября, 2025
    • 19:46
    Определился календарь матчей сборной Азербайджана по волейболу на ЕВРО-2026

    Определились даты матчей женской волейбольной сборной Азербайджана на чемпионате Европы, который пройдет в 2026 году.

    Как сообщает Report, в возглавляемой нами группе C сборная встретится с командами из Португалии, Нидерландов, Бельгии, Румынии и Испании.

    В первом матче наша команда встретится с португальской сборной.

    Отметим, что континентальное первенство пройдет с 21 августа по 6 сентября в Азербайджане (город Баку), Турции (Стамбул), Чехии (Брно) и Швеции (Гётеборг). Матчи в Баку состоятся с 21 по 28 августа в Национальной арене гимнастики.

    Календарь матчей группы C ЕВРО-2026:

    21 августа

    19:00 Азербайджан – Португалия

    22 августа

    15:30 Бельгия – Испания

    18:30 Румыния – Нидерланды

    23 августа

    15:30 Португалия – Бельгия

    18:30. Испания – Азербайджан

    24 августа

    15:30 Нидерланды – Португалия

    18:30 Азербайджан – Румыния

    25 августа

    15:30 Румыния – Бельгия

    18:30 Нидерланды – Испания

    26 августа

    15:30 Испания – Португалия

    18:30 Бельгия – Азербайджан

    27 августа

    15:30 Нидерланды – Бельгия

    18:30 Португалия – Румыния

    28 августа

    15:30 Испания – Румыния

    18:30 Азербайджан – Нидерланды

    чемпионат Европы женская сборная футбол
    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı oyunlarının təqvimi müəyyənləşib

    Последние новости

    20:42

    Число покупающих пшеницу у России стран упало с 50-ти до 30-ти

    АПК
    20:41

    Президент Сирии примет участие в саммите лидеров COP30

    Другие страны
    20:36

    Цены на нефть снизились после публикации данных по США - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    20:33

    Бельгия под ударом: Дроны, DDoS-атаки и слабая готовность ответов на вызовы

    Другие страны
    20:25

    Глава Минобороны: Латвия передаст Украине свыше 20 БТР Patria

    Другие страны
    20:17

    Науседа: Литва готова к поставкам в Украину газа через терминал в Клайпедском порту

    Другие страны
    20:05

    Шахбаз Шариф: С нетерпением ждем визита президента Азербайджана в Пакистан

    Внешняя политика
    20:02

    Добыча и запасы нефти в США выросли

    Энергетика
    19:50

    Премьер-министр Пакистана поздравил президента Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей