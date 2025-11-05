İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı oyunlarının təqvimi müəyyənləşib

    Komanda
    • 05 noyabr, 2025
    • 19:21
    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı oyunlarının təqvimi müəyyənləşib

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol millisinin 2026-cı ildə keçiriləcək Avropa çempionatındakı oyunlarının təqvimi müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, ölkəmizin ev sahibliyi edəcəyi C qrupunda Portuqaliya, Niderland, Belçika, Rumıniya və İspaniya yığmaları ilə qarşılaşacaq.

    Milli ilk oyununu Portuqaliya kollektivinə qarşı keçirəcək.

    Qeyd edək ki, qitə birinciliyi Azərbaycan (Bakı), Türkiyə (İstanbul), Çexiya (Brno) və İsveçin (Göteborq) ev sahibliyi ilə avqustun 21-dən sentyabrın 6-dək keçiriləcək. Bakıdakı qarşılaşmalar 21–28 avqustda Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq.

    AVRO-2026-nın C qrupunun oyunlarının təqvimi:

    21 avqust

    19:00. Azərbaycan – Portuqaliya

    22 avqust

    15:30. Belçika – İspaniya

    18:30. Rumıniya – Niderland

    23 avqust

    15:30. Portuqaliya – Belçika

    18:30. İspaniya – Azərbaycan

    24 avqust

    15:30. Niderland – Portuqaliya

    18:30. Azərbaycan – Rumıniya

    25 avqust

    15:30. Rumıniya – Belçika

    18:30. Niderland – İspaniya

    26 avqust

    15:30. İspaniya – Portuqaliya

    18:30. Belçika – Azərbaycan

    27 avqust

    15:30. Niderland – Belçika

    18:30. Portuqaliya – Rumıniya

    28 avqust

    15:30. İspaniya – Rumıniya

    18:30. Azərbaycan – Niderland

    Voleybol Avropa çempionatı Azərbaycan millisi

