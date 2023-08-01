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Определилось время проведения в Баку чемпионата Европы по гандболу

Определилось время проведения в Баку чемпионата Европы по гандболу Определилось время проведения церемонии открытия чемпионата Европы по гандболу среди девушек до 17 лет, которое пройдет в Баку.
Командные
1 августа 2023 г. 14:30
Определилось время проведения в Баку чемпионата Европы по гандболу

Определилось время проведения церемонии открытия чемпионата Европы по гандболу среди девушек до 17 лет, которое пройдет в Баку.

Как сообщает Report, церемония открытия состоится 5 августа в 17:15.

Сборная Азербайджана в первом матче встретится со сборной Грузии. На следующий день соперником нашей команды станет сборная Словении, 7 августа - Боснии и Герцеговины, а 9 августа - Литвы. Все матчи стартуют в 18:00.

12 августа состоятся матчи за 9-10-е, 5-8-е места и полуфинальные игры. 13 августа состоятся матчи за 7-8-е, 5-6-е и 3-4-е места. В этот же день в 18:00 соревнования завершатся финальным матчем.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda keçiriləcək həndbol üzrə Avropa çempionatının açılış mərasiminin vaxtı müəyyənləşib

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