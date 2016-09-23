Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Колумбии.

Как сообщает Report, в матчах 1/8 финала победителями стали сборные Азербайджана, Аргентины и Египта.

Аргентина одержала победу над Украиной, забив гол на добавленной минуте - 1:0. В матче Египет-Италия основное время закончилось со счетом 3:3, Египет забил гол в добавленное время и вышел в 1/4 финала.

Участники 1/4 финала:

25 сентября

00:30. Парагвай - Иран

03:00. Россия - Испания

26 сентября

00:30. Аргентина - Египет

03:00. Азербайджан - Португалия

Матчи полуфинала состоятся 28-29 сентября, матч за 3-е место - 1 октября, а финал пройдет 2 октября.

Отметим, что время начала матчей указано по бакинскому времени.