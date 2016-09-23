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    Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу

    Италия и Украина приостановили борьбу

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Колумбии. 

    Как сообщает Report, в матчах 1/8 финала победителями стали сборные Азербайджана, Аргентины и Египта. 

    Аргентина одержала победу над Украиной, забив гол на добавленной минуте - 1:0. В матче Египет-Италия основное время закончилось со счетом 3:3, Египет забил гол в добавленное время и вышел в 1/4 финала.

    Участники 1/4 финала:

    25 сентября

    00:30. Парагвай - Иран

    03:00. Россия - Испания

    26 сентября

    00:30. Аргентина - Египет

    03:00. Азербайджан - Португалия

    Матчи полуфинала состоятся 28-29 сентября, матч за 3-е место - 1 октября, а финал пройдет 2 октября.

    Отметим, что время начала матчей указано по бакинскому времени.

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