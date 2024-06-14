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В Азербайджане определились победители отборочного этапа чемпионата мира по робототехнике

В Азербайджане определились победители отборочного этапа чемпионата мира по робототехнике Состоялся отборочный этап Чемпионата мира по робототехнике среди юниоров и молодежи по Азербайджану.
Командные
14 июня 2024 г. 20:47
В Азербайджане определились победители отборочного этапа чемпионата мира по робототехнике

Состоялся отборочный этап Чемпионата мира по робототехнике среди юниоров и молодежи по Азербайджану.

Как сообщает Report, мероприятие прошло при поддержке министерства молодежи и спорта, Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта, стипендиальной программы Technest и WRC Azərbaycan.

Судейской коллегией были определены победители в каждой категории и проведена церемония награждения.

Победители представят нашу страну в финале чемпионата мира по робототехнике, который состоится в августе этого года в Нью-Дели.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya Robot Çempionatının Azərbaycan üzrə seçmə mərhələsinin qalibləri müəyyənləşib

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