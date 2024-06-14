В Азербайджане определились победители отборочного этапа чемпионата мира по робототехнике

Состоялся отборочный этап Чемпионата мира по робототехнике среди юниоров и молодежи по Азербайджану.

Состоялся отборочный этап Чемпионата мира по робототехнике среди юниоров и молодежи по Азербайджану.

Как сообщает Report, мероприятие прошло при поддержке министерства молодежи и спорта, Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта, стипендиальной программы Technest и WRC Azərbaycan.

Судейской коллегией были определены победители в каждой категории и проведена церемония награждения.

Победители представят нашу страну в финале чемпионата мира по робототехнике, который состоится в августе этого года в Нью-Дели.