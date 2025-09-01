Определились первые полуфиналисты турнира по гандболу, посвященного памяти Гейдара Алиева
Командные
- 01 сентября, 2025
- 18:39
Определились первые полуфиналисты международного турнира по гандболу, посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, в последнем туре группы А встретились команды ОКМК (Узбекистан) и "Кюр" (Азербайджан).
Продемонстрировав более уверенную игру, представители Узбекистана одержали победу со счетом 31:25.
Таким образом, ОКМК вышел в полуфинал как лидер группы, а "Кюр" - как обладатель второго места.
Последние новости
19:17
Фото
Генпрокурор и председатель Верховного суда Азербайджана находятся с визитом в ТурцииВнешняя политика
19:14
Вюсал Халилов: Мировой финал ICPC учит инженеров фундаментальным знаниямИКТ
19:02
Фото
Азербайджан представлен на панельной дискуссии о роли ОТГ в зеленых инновациях в СтамбулеВнешняя политика
19:01
Китай, Иран и Россия направили совместное письмо в ООН по поводу механизма SnapbackДругие страны
18:53
Азербайджанская велосипедистка заняла первое место на соревнованиях в ТурцииИндивидуальные
18:52
Фариз Исмаилзаде: Проведение финала конкурса ICPC в Азербайджане способствует укреплению имиджа страныИКТ
18:39
Определились первые полуфиналисты турнира по гандболу, посвященного памяти Гейдара АлиеваКомандные
18:37
Умер бывший чемпион Европы и соперник Мухаммеда Али боксер Джо БагнерСпорт
18:36