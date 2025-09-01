Определились первые полуфиналисты турнира по гандболу, посвященного памяти Гейдара Алиева

Определились первые полуфиналисты международного турнира по гандболу, посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в последнем туре группы А встретились команды ОКМК (Узбекистан) и "Кюр" (Азербайджан).

Продемонстрировав более уверенную игру, представители Узбекистана одержали победу со счетом 31:25.

Таким образом, ОКМК вышел в полуфинал как лидер группы, а "Кюр" - как обладатель второго места.