    • 01 сентября, 2025
    • 18:39
    Определились первые полуфиналисты турнира по гандболу, посвященного памяти Гейдара Алиева

    Определились первые полуфиналисты международного турнира по гандболу, посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, в последнем туре группы А встретились команды ОКМК (Узбекистан) и "Кюр" (Азербайджан).

    Продемонстрировав более уверенную игру, представители Узбекистана одержали победу со счетом 31:25.

    Таким образом, ОКМК вышел в полуфинал как лидер группы, а "Кюр" - как обладатель второго места.

