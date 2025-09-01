    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Bakıda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan həndbol üzrə beynəlxaq turnirdə ilk yarımfinalçılar müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, A qrupunun son turunda OKMK (Özbəkistan) və "Kür" (Azərbaycan) komandaları qarşılaşıblar.

    Daha inamlı oyun numayiş etdirən Özbəkistan təmsilçisi 31:25 hesabı ilə qələbə qazanıb.

    Bu nəticəyə əsasən OKMK qrup lideri, "Kür" isə ikinci pillənin sahibi kimi yarımfinala yüksəlib.

    Определились первые полуфиналисты турнира по гандболу, посвященного памяти Гейдара Алиева

