Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan həndbol üzrə beynəlxaq turnirdə ilk yarımfinalçılar müəyyənləşib
Komanda
- 01 sentyabr, 2025
- 18:29
Bakıda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan həndbol üzrə beynəlxaq turnirdə ilk yarımfinalçılar müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, A qrupunun son turunda OKMK (Özbəkistan) və "Kür" (Azərbaycan) komandaları qarşılaşıblar.
Daha inamlı oyun numayiş etdirən Özbəkistan təmsilçisi 31:25 hesabı ilə qələbə qazanıb.
Bu nəticəyə əsasən OKMK qrup lideri, "Kür" isə ikinci pillənin sahibi kimi yarımfinala yüksəlib.
